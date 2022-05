'Leesfee' Emy Geyskens krijgt eerste Klassebak van Asse

De gemeente Asse heeft de eerste “klassebak” uitegereikt aan Emy Geyskens. Dat is een prijs voor Assenaren of lokale verenigingen die zich verdienstelijk hebben getoond. Geyskens is schrijfster, bekend als de ‘leesfee’ en staat in het onderwijs.

“Het is overduidelijk dat er veel en divers talent in Asse aanwezig is,” reageert het gemeentebestuur op de talrijke reacties die het kreeg na de oproep om de Klassebak van Asse te nomineren. Opvallend veel vrijwilligers werden genomineerd. “Vrijwilligers worden ook hier naar waarde geschat. Vanuit het gemeentebestuur zetten we jaarlijks, tijdens de Week van de Vrijwilliger, de talloze vrijwilligers in de bloemetjes en dat willen we blijven doen.”

Voor de overhandiging van Klassebak ging het bestuur niet over een nacht ijs. De eerste Klassebak is voor Emy Geyskens die op 25 mei haar boek ‘Dit ben ik’ voorstelde in de bib van Asse.

Als kinderboekenschrijfster heeft Emy Geyskens al meer dan 70 titels op haar naam staan, waaronder prentenboeken over delicate onderwerpen als pleegzorg, pesten en handicaps, maar ook de succesvolle AVI-serie van Leesfee. Niet alleen bedenkt en schrijft zij deze verhalen, zij treedt ook geregeld op als Leesfee voor kinderen op basisscholen, in bibliotheken en op boekenbeurzen. Geyskens werkt ook voor Clavis waar ze boeken en lezen promoot.

Ze geeft les in de school van het kinderziekenhuis Inkendaal en ook in de gemeentelijke basisschool ‘Sleutelbos’ in Walfergem in Asse. Tijdens de vakantie organiseert Geyskens kinderkampen.

De trofee is een ontwerp van Wendy Brouckmans van de afdeling Keramiek van de Kunstenacademie van Asse.