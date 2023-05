Leeuw maakt einde aan woonwagenbewoning en geeft gronden terug aan natuur

In Sint-Pieters-Leeuw zijn een aantal percelen die vaak gebruikt worden door woonwagenbewoners ontruimd. De gemeente was al jaren bezig met om via het RUP Rodebeek de gronden terug te geven aan de natuur. Nu is de laatste horde genomen.

De jongste decennia werden percelen aan de Bergensesteenweg 700 bezet door verschillende woonwagenbewoners, maar oorspronkelijk waren die gronden ingekleurd als agrarisch gebied. In 2011 lijstte het gemeentebestuur van Leeuw de aanwezige woonwagenbewoners op en werd er afgesproken om de groep niet verder te laten toenemen en een oplossing te zoeken voor de aanwezige groep van woonwagenbewoners.

Met het RUP Rodebeek van 2017 was enkel nog tijdelijk kleinschalig wonen in woonwagens mogelijk in het gebied. Zo probeerde de gemeente om de situatie uit te doven. Nu, tien jaar na de eerste stappen om tot het RUP Rodebeek te komen, zijn de laatste woonwagenbewoners weg en kan de gemeente werk maken van de herbestemming. “In de loop van 2024 zal de aantasting van deze open ruimte helemaal tot het verleden behoren,” verduidelijkt burgemeester Jan Desmeth (N-VA). “Na allerlei procedures kregen we gelijk dat dat de aanwezigheid van woonwagenbewoners op die gronden in strijd is met de wetgeving. De eigenaar krijgt nu zes maanden de tijd om de percelen in hun oorspronkelijke agrarische staat te herstellen.”