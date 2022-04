Leeuw start proefproject om ratten gifvrij te vangen

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw begint een proefproject om ratten gifvrij te vangen. Op vijf locaties worden boxen geplaatst waar de ratten in gelokt worden. Eens ze massaal aanwezig zijn in zo’n box, worden ze verdoofd en sterven ze een pijnloze dood.

Een box bestaat uit twee verdiepingen. Op de eerste verdieping staat een bakje met eten. De ratten moeten een trapje op om het voedsel te bereiken. Maar ze weten niet dat ze op een luikje trippelen dat vanop afstand kan worden opengeklapt. In de box zitten sensoren die aangeven hoeveel ratten de box bezoeken. Wanneer de diertjes beseffen dat ze veilig zijn, is het een komen en gaan van ratten. Op dat moment schakelt het systeem over op ‘vangen’. De rat komt onderaan de box terecht in een soort van bad gevuld met een verdovend middel en sterft een pijnloze dood. Via een app op hun smartphone worden de rattenvangers van de vangst verwittigd.

“Deze slimme rattenval blijft de intelligente ratten steeds een stapje voor,” legt schepen van Openbare ruimte Bart Keymolen (CD&V) uit. “We kunnen met dit systeem ook online monitoren hoe groot de rattenplaag effecties is op de gekozen locatie en dus bijsturen indien nodig.” Schepen van Dierenwelzijn An Speeckaert (CD&V) vult aan: “Nu gebruiken we gif om ratten te bestrijden. Dat is arbeidsintensief en mogelijk ook weinig effectief. Bovendien zijn we als gemeente niet gelukkig met het gifgebruik op openbaar domein, gezien er doorvergiftiging naar andere diersoorten kan optreden.”

Indien het nieuwe systeem werkt, zal het uitgebreid worden over heel Sint-Pieters-Leeuw.