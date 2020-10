Lekkende citerne oorzaak van olie in Zenne

Zaterdag is een grote hoeveelheid olie via de Zenne in Brussel en Vilvoorde helemaal naar Mechelen gestroomd. Na onderzoek blijkt de olie afkomstig van een lekkende citerne op de grens van Haren en Machelen.

Het lek was sinds zaterdag onder controle door de dam die de brandweer plaatste om verdere vervuiling tegen te gaan. Maar toen de citerne werd ontdekt, was er wel nog altijd olie in het water aan het lekken. De citerne met oude oliën is gelegen in een verlaten fabriek in de Dobbelenbergstraat, op de grens van Haren met Machelen. Het lek werd intussen gedicht en een openstaande kraan werd dichtgedraaid.

De olie liep vermoedelijk via de riolering in de Hollebeek en zo verder in de Zenne. Er wordt nu onderzocht in hoeverre het bedrijf de problemen had kunnen voorkomen. De boete kan oplopen tot meer dan 60.000 euro, naargelang het bedrijf naliet om maatregelen te nemen en de impact op het milieu. Hoeveel schade het goedje aangericht heeft is nog niet duidelijk.