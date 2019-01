Op een paar weken tijd werden in een grote waterleiding die van Asse over Dilbeek naar Ukkel loopt, verschillende lekken ontdekt. Het gemeentebestuur van Dilbeek is er niet gerust op. Farys belooft een grondig onderzoek.

De lekken deden zich onder meer voor langs de Brusselstraat en de Stationstraat in Dilbeek en Vrijthout in Asse. Het gaat in totaal al om vijf lekken in een grote waterleiding die meer dan vijftig jaar oud is en blijkbaar z’n beste tijd heeft gehad. Het gemeentebestuur van Dilbeek is er niet gerust op en maant watermaatschappij Farys aan om actie te ondernemen. Farys is naar eigen zeggen intussen al gestart met een grondig onderzoek, maar dat zal een hele tijd in beslag nemen.