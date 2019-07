Lembeek ziet laatste geldautomaat verdwijnen

Het kantoor op de hoek van de Bergensesteenweg en het Prinsenbos is sinds gisteren definitief gesloten. Volgens de bank komt de sluiting er doordat steeds vaker klanten met bankkaarten en minder met cashgeld betalen. Ook door het online bankieren daalt het aantal geldafhalingen volgens KBC.

Enkele jaren geleden konden de Lembekenaren volgens Het Laatste Nieuws nog geld afhalen in vier bankkantoren, voortaan moeten meer dan 7.000 inwoners naar Halle of Tubize rijden als ze cash geld uit de muur willen halen. Iets wat tot de nodige frustraties leidt bij de inwoners.

Lembeek is niet de enige gemeente in de buurt waar geen enkel geldautomaat meer is. In het Pajottenland geldt dat voor heel wat deelgemeenten. In Vlezenbeek sloten het voorbije jaar drie bankkantoren, waardoor de Leeuwse ook geen enkel geldautomaat meer telt. Ook in Sint-Pieters-Leeuw zelf zou binnenkort een bankfiliaal sluiten.

Foto: Google Maps