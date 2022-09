Lennik verbaasd over Pajotse fusiegesprekken: "Ze nemen de vlucht vooruit"

De gemeente Lennik is verbaasd over de fusiegesprekken die lopen tussen Gooik, Herne en Galmaarden. “Ze nemen de vlucht vooruit, tegen gemaakte afspraken in. Laat het ons eerst over de inhoud praten hebben en daarna pas over de partnerkeuze”, klinkt het bij burgemeester Irina De Knop.

Vorige week maakten de cd&v-meerderheden van Gooik, Herne en Galmaarden duidelijk fusiegesprekken voeren. Tegen het einde van dit jaar moet de beslissing vallen. “Helemaal uit de lucht vallen we niet, toch zijn we verrast omdat in juni duidelijk afgesproken was om een bestuurskrachtmeting uit te voeren waarin zou worden gepeild naar de bestuurskracht van iedere gemeente, de gezamenlijke uitdagingen en mogelijke samenwerkingen. Een aantal gemeenten nemen nu de vlucht vooruit”, klinkt het bij Lenniks burgemeester Irina De Knop.

Lennik vindt het belangrijk om niet over één nacht ijs te gaan en de inwoners te betrekken bij het verhaal. “Zelf zijn we een koele minnaar van fusies, maar beseffen dat het op termijn onvermijdelijk wordt. Toch geloven we geloven niet dat dat door een samengaan van een aantal gemeenten persé meer financiële draagkracht ontstaat. Ook en vooral omdat een fusie in het Pajottenland sowieso een groot gebied behelst, met vele kilometers aan wegen en infrastructuur en relatief weinig inwoners”, gaat De Knop verder.

Lennik neemt een centrale plaats in in het Pajottenland, met een drukke handelskern en verschillende scholen. “We willen praten om de dienstverlening te verbeteren, maar hebben ook andere uitdagingen dan een doorsnee plattelandsgemeente. Denk aan mobiliteit en veiligheid met de drukke steenwegen, maar ook een taal- en integratiebeleid door de nabijheid van Brussel. Dus kortom, laat het ons eerst over de inhoud hebben en daarna over de partnerkeuze”, aldus De Knop.