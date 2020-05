Lenniks oud-schepen Van Ginderdeuren gaat in beroep

Eind april werd Filip Van Ginderdeuren veroordeeld tot 3 jaar cel waarvan de helft met uitstel en een boete van 30.000 euro. Van Ginderdeuren krijgt die straf voor feiten van verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte die hij pleegde toen hij optrad als voorlopig bewindvoerder. Hij moet zijn slachtoffers ook een schadevergoeding van alles samen om en bij de 140.000 euro betalen. De rechtbank nam ook z’n auto in beslag en sprak de verbeurdverklaring uit van een som van 137.000 euro. Van Ginderdeuren heeft besloten om in beroep te gaan tegen z’n veroordeling door de correctionele rechtbank. Volgens z’n advocaat is hij het niet eens met de motivatie van het vonnis en de strafmaat.