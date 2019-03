In Affligem hebben vanmiddag een honderdtal inwoners een grote lenteschoonmaak gehouden in de straten van de gemeente. De gemeente en de milieuraad organiseerden de actie al voor de elfde keer.

Het is intussen een stevige traditie geworden in Affligem. Aan het begin van de lente houden ze er niet alleen in huis, maar ook op straat een lenteschoonmaak. Een kleine honderd vrijwilligers gingen in de straten van Affligem het zwerfvuil met grijpers, handschoenen en vuilniszakken te lijf. Achteraf kregen ze een welverdiende receptie aangeboden in het gemeentehuis.

Foto: Michel Verdoodt