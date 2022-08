Lerarentekort: Heilig Hart & College Halle haalde met succes alles uit de kast

Over een dikke week begint het nieuwe schooljaar, maar veel scholen kampen nog met een tekort aan leerkrachten. Het Heilig Hart & College in kon door oproepen via sociale media de meeste vacatures invullen en trok ook mensen uit andere sectoren aan. David bijvoorbeeld, die straks aan zijn tweede schooljaar als leerkracht begint.

Op dit moment zijn er via de VDAB nog zo’n 450 openstaande vacatures voor leerkrachten in onze provincie. Het Heilig Hart & College vond het ook moeilijk om mensen aan te trekken en haalde daarom alles uit de kast. “Wij hebben een heuse sociale mediacampagne opgesteld waarbij we zo’n vijf vacatures in de kijker zetten. Met succes, alle jobs zijn ingevuld,” licht Valerie De Roeck, directeur Kwaliteitszorg toe.

De school kon ook rekenen op de flexibiliteit van de leerkrachten. “Een aantal van hen zijn bereid om extra uren op zich te nemen, waardoor we bijna fulltime kunnen starten. We zijn hen echt dankbaar,” aldus De Roeck.

Het college probeert ook mensen uit andere sectoren aan te trekken. David bijvoorbeeld. Hij werkte jarenlang als verkoper bij een bedrijf, maar schoolde zich nu om tot leerkracht. “In mijn vorige job moest ik mensen coachen en begeleiden, die link met onderwijs vond ik altijd heel fijn. Daarom ben ik vorig jaar in het onderwijs gestart.”

Dat was niet min. “Het is een grote stap: vooral financieel. Maar je moet voor jezelf uitmaken wat je echt wil en daardoor was het voor mij snel duidelijk.”