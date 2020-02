Lerarentekort het grootst in Halle-Vilvoorde

Het lerarentekort in Vlaanderen is het grootst in Halle-Vilvoorde. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) opvroeg bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Per vacature voor een job in het basisonderwijs is er in onze regio slechts 1,1 werkzoekende. Voor een baan in het secundair onderwijs is dat 1,2. Ook op andere plaatsen is er een nijpend lerarentekort.

Niet alleen in Halle-Vilvoorde zijn er te weinig leraars. Ook in steden als Antwerpen, Gent en Aalst is het moeilijk om alle vacatures in te vullen. In Halle-Vilvoorde is de situatie wel het ergst, met slechts 1,1 werkzoekende per vacature in het basisonderwijs, en 1,2 werkzoekende in het secundair onderwijs. Volgens cijfers van de VDAB staan er in heel Vlaanderen meer dan 1.600 vacatures open in de scholen, vier keer meer dan vijf jaar geleden.

Onze reporter trok vandaag naar een school in Halle en sprak met de VDAB. Meer hierover zie je straks in ons nieuws.