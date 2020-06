In Roosdaal is gisterenavond een lichaam gevonden in de Dender. Het gaat om een man 70 jaar uit Ninove. Volgens het parket van Halle-Vilvoorde gaat het niet om een misdaad.

Lichaam gevonden in de Dender in Roosdaal: geen misdrijf

Het lichaam werd gisteren rond 20u30 gevonden in de Dender, ter hoogte van de Nieuwe Kaai. Alle hulp kwam te laat. Het slachtoffer is een zeventiger uit Ninove die eerder al suïcidale gedachten had geuit tegen zijn familie. “Er werden geen sporen van geweld gevonden. Of de man per ongeluk viel of bewust uit het leven stapte, weten we bij gebrek aan bewijzen niet,” aldus Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. “Het gaat in elk geval niet om een misdrijf”, besluit ze.

Wie vragen heeft over zelfdoding of een luisterend oor nodig heeft, kan contact opnemen met het gratis nummer 1813 of https://www.zelfmoord1813.be/.