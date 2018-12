Lichaam van vermiste man uit kanaal gevist

Vanmiddag is het levenloze lichaam van een man uit het kanaal gevist ter hoogte van de Houtkaai, op de grens van Vilvoorde en Neder-Over-Heembeek. Intussen bevestigt het Brussels parket dat het om een Brusselaar gaat die al 10 dagen vermist was.

Onze correspondent berichtte vanmiddag reeds over het opvissen van een mannelijk lichaam uit het kanaal in Neder-Over-Heembeek. Dat gebeurde onder het oog van heel wat nieuwsgierige omstaanders en ook enkele vrienden van Fabrice Bomal, een 34-jarige man uit Brussel die in de nacht van 8 op 9 december voor het laatst was gezien. Het Brussels parket bevestigde intussen dat het om de vermiste man gaat. Het gaat uit van een spijtig ongeval. (Foto: RINGtv archief)