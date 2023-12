Lichtere straffen voor brutale home-invasion in Steenokkerzeel

Het Brusselse hof van beroep heeft lichtere straffen uitgesproken in de zaak rond de brutale homejacking in Steenokkerzeel in 2021, die Carla Bolyn (56) en haar echtgenoot bijna het leven kostte. Volgens het hof van beroep ging het niet om een poging tot moord, maar hadden de drie daders wel de bedoeling de slachtoffers te doden. “De lichtere staf maakt mij niet zoveel uit, zolang ze hun straf maar moeten uitzitten”, reageert Bolyn.

De 56-jarige Carla Bolyn en haar echtgenoot werden in de nacht van 29 op 30 oktober 2021 in hun woning overvallen. Ze werden vastgebonden met snelbinders en verschillende keren gestoken met een mes. De drie daders gingen aan de haal met hun mobilhome, verschillende juwelen en elektrotoestellen en hun bankkaarten. De twee slachtoffers werden voor dood achtergelaten en overleefden de home invasion ternauwernood. De daders waren geen onbekenden. Het ging om Carla’s petekind, zijn toenmalige vriendin en een derde beklaagde.

In eerste aanleg werden kregen de daders celstraffen van 15 en 18 jaar opgelegd voor poging tot moord. Het hof is echter van mening dat het uiteindelijk ging om poging tot doodslag en niet om een dubbele poging tot moord. “Er was een duidelijke evolutie in het geweld”, klinkt het in het arrest. “Het oogmerk om te doden is ontstaan toen bleek dat de buit niet beantwoordde aan de verwachtingen.” Het koppel werd donderdag veroordeeld tot 12 jaar cel, hun kompaan die de messteken uitdeelde, kreeg 15 jaar cel opgelegd.

Slachtoffer Carla Bolyn reageert niet ontgoocheld op de lichtere strafmaat. “Ik kan daar mee leven”, reageerde ze na afloop van de zitting. “Zolang ze hun straf maar uitzitten. Ik zie ook nog elke dag af. Door de messteek in mijn long heb ik een infectie waar ik niet van af geraak. Intussen leven wij nog elke dag in angst. We kijken continu achter ons en checken wel tien keer per dag of de voordeur goed op slot zit."