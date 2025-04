Auto in brand gestoken: "Slachtoffers waren er gelukkig niet"

“Op 9 april, iets voor 3 uur, kregen onze diensten melding van een brandend voertuig op een oprit in de Zonneboslaan in Steenokkerzeel”, bevestigt politiewoordvoerder Jens Van den Troost van de politiezone KASTZE. “De brand werd aangestoken door een nog onbekende verdachte. Er zijn twee voertuigen die op de oprit stonden uitgebrand. Slachtoffers waren er gelukkig niet. Wel is een raam van de woning gesneuveld en werd de garagepoort beklad met graffiti.”

In de woning woont een koppel en hun dochter, een twintiger. Volgens de buurt gaat het om een wraakactie van de ex-vriend van de dochter. De politie is voorzichtig in haar verklaringen. “Over de motivatie van de brandstichter is niets bekend”, benadrukt Van den Troost. “Het parket werd op de hoogte gebracht en het labo kwam reeds ter plaatse. De politie onderzoekt deze zaak verder.”