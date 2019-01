Lichtstoet tractoren lokt massa volk

De Landelijke Gilde van Londerzeel breidde een vervolg aan een eerste tractorparade. Met succes, want met 65 tractoren was de tweede editie volzet. Om 18 uur vertrok de stoet in het centrum van Londerzeel en ging via de dorpskernen van Steenhuffel, Malderen en Sint-Jozef terug naar Londerzeel. Langs het parcours keek heel wat volk naar het feeërieke lichtspektakel.

“Het is ongelofelijk. Hoeveel mensen er keken, weten we precies niet. Maar we hadden op het einde 6000 volgers die ons via sociale media volgden. Nadien hebben we ook de beelden live gezien van de deelgemeentes: rijendik stonden ze op sommige plaatsen te kijken naar onze mooie tractorparade,” zegt Ronny Sarens van de Landelijke Gilde Londerzeel.

De tractorparade is bovendien een wedstrijd. Een onafhankelijke jury vond uiteindelijk de tractor van Cyriel & Dimitri Mertens de mooiste. De tractorparade is meteen de start van het jubileumjaar van de Landelijke Gilde van Londerzeel. De vereniging viert dit jaar haar 100ste verjaardag en plant nog heel wat festiviteiten die je hier kan terugvinden.