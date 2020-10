Liedekerke sensibiliseert met coronamascottes

Vijf vreemde wezentjes mét mondmaskers moeten de inwoners van Liedekerke op een speelse manier wijzen op de drie vuistregels in de strijd tegen het coronavirus: handen wassen, afstand houden en een mondmasker dragen. Via postkaarten en stickervellen kwamen de mascottes al in de brievenbussen van de Liedekerkse jongeren terecht, binnenkort worden ze ook nog op andere manieren verspreid in het straatbeeld en naar doelgroepen toe.

Liedekerke koppelt een wedstrijd aan de campagne. Aan de jongeren wordt gevraagd om originele foto’s te maken van de mascottes in het straatbeeld of op vreemde plekken. Die kunnen ze verspreiden via hun sociale media-kanalen met de hashtag #1770tegencorona. Vervolgens maken ze kans op een prijs. Meer informatie over de wedstrijd vind je hier.