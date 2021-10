Liedekerkenaar Jonas De Bruyn in finale Belgium’s Got Talent

Vorige week bereidde Jonas De Bruyn z’n optreden voor de halve finale nog voor in Utopia in Aalst. De 17-jarige Liedekerkenaar droomt niet alleen van een overwinning in Belgium’s Got Talent, maar ook van een deelname aan het EK en WK goochelen. Die overwinning in de talentenjacht zit er in ieder geval nog altijd in. Jonas De Bruyn haalde gisteren vlotjes de finale.