Liesbeth maakt kans op Womed Award: “Maak van je passie je job”

In 2019 richt Liesbeth Dupon KiddoTravel op, een reisorganisatie die gespecialiseerd is in verre reizen met het eigen gezin. “Het unieke is dat je op ons platform zelf je reis kan samenstellen via verschillende bouwstenen”, legt Liesbeth uit. “De ene wil van de natuur genieten, de andere wil meer actie. Op basis van wat de mensen willen, stippelen wij een ideale route uit. Costa Rica, Bali of de Verenigde Staten, in elk land dat we aanbieden hebben we leuke ervaringen die je met de familie kan doen.”

De reissector kreeg de voorbije jaren harde klappen door de coronacrisis, toch bleef KiddoTravel groeien. Omdat verre reizen een tijdlang niet konden, kopieerde de Dilbeekse reisorganisatie het concept met succes naar reizen binnen Europa. “Ik zou heel graag met KiddoTravel internationaal gaan. Het is een online platform, dus het moet perfect kunnen om in Duitsland of Engeland via KiddoTravel reizen te boeken”, is Liesbeth ambitieus.

Door die ondernemingszin won Liesbeth de Womed Award in de categorie ‘Belofte van het Jaar’ in Vlaams-Brabant en is daardoor ook finaliste over heel Vlaanderen. “Ondernemen is van alle tijden. Het belangrijkste is de sprong durven wagen en je goed laten ondersteunen”, zegt Elke Tielemans van Unizo Vlaams-Brabant. “Liesbeth heeft bewust gezocht naar een starterstraject waar we haar hebben begeleid en ook hebben gekeken naar de juiste financiering. Ze is het bewijs waar je na vijf jaar al kan staan met een onderneming.”