Lieve ging als gymnaste naar de Spelen in Rome: "Ik was daar eigenlijk niet graag"

De Olympische Spelen in Tokio zitten erop. Met zeven medailles is de oogst mooi. Vooral het goud van Nina Derwael in de mondiale gymnastieksport is een straffe prestatie. 60 jaar geleden ging Lieve Brijs Derwael voor als artistiek gymnaste op de Spelen in Rome. “Ik ben blij dat ik heb mogen deelnemen, maar eigenlijk was ik daar niet graag”, klinkt het opmerkelijke verhaal van Lieve.

In 1960 vinden de Olympische Spelen plaats in Rome. Enkele maanden daarvoor sticht Lieve Brijs uit Denderleeuw gymclub GIOS in Liedekerke. Brijs is dan onder meer Belgisch kampioen in het artistiek turnen, het hoogspringen en zit ook in de nationale estafetteploeg. 23 jaar is ze als ze samen met twee andere meisjes - de 18-jarige Rita Van de Velde en de 15-jarige Vera Grymonprez naar Rome trekt, zonder trainer en met enkel een vlag in handen.

“Ik ben blij dat ik heb mogen deelnemen, maar ik weet dat ik met enige tegenzin ben vertrokken. Ik was bang voor waar ze ons naartoe gingen sturen”, zegt Lieve. “We wisten ook niet wat er in Rome allemaal ging gebeuren. We hadden ook helemaal geen begeleiding die ons gerust kon stellen en zeggen wat er allemaal op ons af zou komen. We waren jong, onder de indruk van het gebeuren en wilden eigenlijk naar huis.”

Vandaag is Lieve 84 jaar oud, maar nog altijd één brok energie die nog altijd gepassioneerd in haar turnclub in Liedekerke staat. Ze is trots dat België, en Nina Derwael in het bijzonder, zich heeft laten tonen op het wereldtoneel van de artistieke gymnastiek, maar wil voor geen geld van de wereld in de schoenen van de huidige generatie atleten willen staan.

“Die druk op hun jonge schouders, vaak té jonge schouders, is niet goed. Ik ben geen voorstander om zo’n jonge meisjes toe te laten op de grote tornooien. En als je ziet wat ze er als kind allemaal voor moeten opofferen…ik weet niet of ik dat zou willen”, besluit Lieve.