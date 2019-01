Lijnbus voert levensgevaarlijk manoeuvre uit op beruchte steenweg

Het zijn hallucinante beelden die op internet circuleren: een rij auto’s staan te wachten aan het rode licht vlakbij de gemeentegrens in Kampenhout, wanneer plots een bus van De Lijn vlot door het rode licht rijdt.

"Het is toch wel een vrij bruusk manoeuvre dat hij uitvoert, als ik het zie, tegen een vrij hoge snelheid passeert hij de linkerzijde van de werken, waar hij normaal moet wachten voor het rode licht. Met alle gevaar van dien, dat hij tegenliggers of fietsers tegenkomt. De man begaat hier tal van verkeersinbreuken. We bekijken nu voor welke we hem kunnen bestraffen," zegt Paul Belmans van de politie Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen.

Volgens ooggetuigen reed de bus ook veel te snel. In een reactie aan ROBtv laat De Lijn de zaak onderzoekt en gepaste maatregelen neemt. Of de bus mensen vervoerde, kan de maatschappij niet zeggen. Het voorval komt in ieder geval op een bijzonder vervelend moment, slechts enkele dagen na een optocht van meer dan 3000 leerlingen en ouders van Don Bosco in Haacht, waaronder ook tal van leerlingen die in Steenokkerzeel en Kampenhout wonen.