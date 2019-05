Lindemans investeert 20 miljoen euro in nieuwe vestiging

De Pajotse brouwerij huist momenteel langs de Lenniksebaan in de Leeuwse deelgemeente Vlezenbeek. Die vestiging werd een paar jaar geleden al fors uitgebreid, maar ook dat volstaat niet meer. Lindemans pompt daarom nog eens 20 miljoen euro in een nieuwe vestiging op de bedrijvenzone Ruysbroeckveld in deelgemeente Ruisbroek. Die nieuwe stek zal in eerste instantie voornamelijk dienst doen als stockageruimte, maar op termijn zal er mogelijk ook worden gebrouwen. De verdere uitbreiding van Lindemans komt er voor in het licht van de stijgende vraag naar het bier vanuit de VS en Azië. Vorig jaar steeg de export naar China met 75 procent. Lindemans hoopt eind volgend jaar z'n intrek te kunnen nemen in de nieuwe vestiging.