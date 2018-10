LINKEBEEK: Ghequière heeft nog één handtekening nodig voor de sjerp

In Linkebeek kwam Link&Venir zondag een tiental stemmen tekort om een absolute meerderheid te halen. Met 46% van de stemmen haalde zijn partij 7 van de 15 zetels binnen. De lijst LKB van Damien Thiéry kreeg 33,4% van de stemmen, goed voor 5 zetels en de tweetalige lijst Activ' 20,6%, goed voor 3 zetels.

Omdat in faciliteitengemeenten de schepenen rechtstreeks verkozen worden heeft Link@Venir 2 schepenen en LKB 1. De partijen die de coalitie vormen kunnen daarenboven nog de burgemeester aanduiden.

"Donderdag leggen we een voorstel op tafel. We zijn bereid over samenwerking te praten met iedereen van goede wil. Het is evident dat door onze uitstekende uitslag het burgemeesterschap aan mij toekomt. We halen niet alleen bijna de helft van de stemmen, maar ook de voorkeurstemmen die ik kreeg zijn beduidend hoger dan van de andere kandidaten", aldus Yves Ghequière.