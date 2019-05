Londerzeel herdenkt oorlogshelden

Dag op dag 74 jaar geleden kwam er een officieel einde aan de Tweede Wereldoorlog. In Londerzeel werden aan alle oorlogsmonumenten bloemen neergelegd en een monument onthuld voor de broers en oud-strijders Frans, Jeremias en Lodewijk Van Doorslaer.

Oud-strijders Jeremias en Frans Van Doorslaer vochten in de Eerste Wereldoorlog, hun broer Lodewijk vocht in beide Wereldoorlogen. Jeremias stierf op de laatste dag van de Eerste Wereldoorlog in 1918, Lodewijk raakte zwaargewond.

Lodewijk werd nadien schoolhoofd in Steenhuffel, maar trok opnieuw ten strijde toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. De man sneuvelde in Brugge in 1940. De derde broer Frans tot slot overleed in 1972.

“Het familiegraf van de familie Van Doorslaer verdwenen enkele jaren geleden. We vonden het spijtig dat van deze oud-strijders geen spoor meer te vinden was op de begraafplaats van Steenhuffel. Daarom hebben we de gemeente Londerzeel gevraagd om een eremonument op te richten,” zegt Geert Tamsyn van de Verenigde oud-strijders & oud-soldaten Londerzeel.

Op het monument niet alleen de namen van de drie broers. Op de achterzijde staan alle namen van de oud-strijders in Londerzeel. “We wilden dat het monument niet alleen voor de broers Van Doorslaer was. We vinden dat elke oud-strijder het verdient om gehuldigd en herdacht te worden,” besluit Tamsyn.