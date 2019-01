Londerzeel klaar voor tweede tractorspektakel

Vanaf 17u30 kan je de tractoren al bewonderen op de gemeenteparking aan de Gildenstraat; een half uur later vertrekken ze, versierd met een bont palet aan lichtgevende decoratie, voor een 20 kilometer lange tractorrun. De lichtgevende tuffers passeren achtereenvolgens de kerk van Londerzeel Sint-Kristoffel, Steenhuffel, Malderen en Sint-Jozef om dan via Bergkapel weer naar de parking te rijden tegenover zaal Gildenhuis, waar de kolonne rond 21u30 aankomt. De organisatie zorgt intussen voor animatie, spijs en drank in de zaal en projecteert er ook live streaming via Facebook. Rond 22u30 bekroont de vierkoppige jury een tiental deelnemers.