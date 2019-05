Londerzeel krijgt eerste fietsstraat

Eind juni is de eerste fietsstraat in Londerzeel een feit. Dat kondigt de schepen van Mobiliteit aan. Hoog tijd, vindt de oppositie.

"De eerste fietsstraat in Londerzeel wordt eind juni in gebruik genomen", zegt schepen van Mobiliteit Dimitri Robbyns (LWD). “Het gaat om de kasseistraten rond de kerk en de kasseistraat van café De Luyckx tot aan de kerk, in totaal zo'n 500 meter aan de Dorpsstraat, Kerkstraat en Markt.”

In een fietsstraat mogen auto's fietsers niet voorbijsteken. De snelheid wordt van 50 km/u teruggebracht naar maximum 30 km/u. Er komen ook speciale verkeersborden om de fietsstraat aan te duiden." Oppositieraadslid Tom Troch van Pro1840 vindt dat het gemeentebestuur te lang wacht om de fietsstraat in te voeren. “Het vorige schepencollege waar ikzelf deel van was, besliste in de zomer vorig jaar dat er tegen de lente een fietsstraat in de omgeving van de kerk van Londerzeel-centrum zou komen. Ze is er nog altijd niet.”

(Foto: Joris Herpol)