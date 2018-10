LONDERZEEL: Nadia Sminate (N-VA) voelt zich buitenspel gezet

Conny Moons van LWD zei maandag in onze nieuwsuitzending dat N-VA zichzelf buitenspel heeft gezet door niet te willen praten. Onzin, volgens lijsttrekker en uittredend burgemeester Nadia Sminate. "Dat is eigenlijk hetgeen mij nog het meest teleurstelt in de persoon van mevrouw Moons. Ik had gehoopt dat zij toch integerder was dan dat. Het is zo dat bij de telling van de stemmen al beginnen contact opnemen met een aantal partijen. Zij hebben ons toen bevestigd: het is te laat, het akkoord is getekend. Nog voordat alle stemmen gekend waren, was er al een akkoord tussen LWD, CD&V en Groen. Dus wij hebben nooit de kans gehad om met LWD aan tafel te gaan zitten. Dat zij dan beweert dat N-VA niet heeft willen praten, dat vind ik bijzonder jammer en bijzonder laag van haar.."

De rollen worden nu omgekeerd. In 2012 belandde LWD als enige partij in de oppositie. "Vorige legislatuur hebben wij alle partijen de kans gegeven om te onderhandelen, wij hebben daar twee weken over gedaan. Maar we zijn niet tot een akkoord gekomen. En we zijn toen met de grootste partij in zee gegaan. Dit keer wordt de grootste partij gewoon aan de kant geschoven zonder ook maar de kans te geven om over inhoud te praten."

Na drie jaar moet Sminate de sjerp dus terug aan de haak hangen. Ze haalde nochtans de meeste voorkeurstemmen. Ondanks alles overheerst een gevoel van trots. "Ik heb nog altijd het gevoel van trots dat overheerst, bij mij en de hele groep. Want wij hebben toch wel een historische overwinning gerealiseerd in Londerzeel. En dat is een dikke pluim voor al mijn medewerkers.