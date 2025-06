Voka Talentcenter in Zellik dag extra open om aan grote vraag te voldoen: “Ook volgend schooljaar zo goed als volzet”

Tot nu toe was het VOKA Talentcenter in het researchpark in Zellik open op maandag, dinsdag en donderdag. Daar komt nu verandering in, dankzij de steun van de provincie. Dat is geen overbodige luxe, want de vraag is groot. “Onlangs hebben we de boekingen voor volgend schooljaar geopend. In veertien dagen tijd was 95 procent volgeboekt”, zegt Kris Claes van Voka KvK Vlaams-Brabant. “Het voorbije jaar zijn hier zo'n 2.700 leerlingen gepasseerd. De extra openingsdag zal ervoor zorgen dat er elke week gemiddeld 20 kinderen extra hun talenten kunnen ontdekken en zo een geschikte studierichting kiezen.”

Het voorbije jaar kwamen zo’n 130 klassen over de vloer in het talentcenter. “We zien dat zowat de helft van de inschrijvingen leerlingen uit het zesde leerjaar zijn, terwijl ze eigenlijk hun belangrijkste studiekeuze pas later maken als ze naar de tweede graad van het secundair onderwijs gaan”, zegt Stijn Schelfhout, professor aan de Universiteit van Gent, die het talentcenter wetenschappelijk begeleidt. “Maar er is ook zoiets als een schoolkeuze. Daarom is het belangrijk dat kinderen al een idee hebben van waarheen het kan gaan.”

Dat kan een technische of academisch richting zijn, maar evengoed ook bakker, metser of zorgkundige. “Het talent in Vlaams-Brabant mag niet verloren gaan”, zegt gedeputeerde Bart Nevens. “Het is belangrijk dat leerlingen van in het begin weten welke studiekeuze voor hen interessant is.” Voka ziet dat ook als een oplossing voor de oververhitte arbeidsmarkt. “Daarnaast is het ook een medicijn voor het watervalsysteem. Wanneer kinderen onmiddellijk in de juiste studiekeuze terechtkomen voor hun beroep, gaan ze ook succesvoller zijn in dat beroep”, besluit Claes.