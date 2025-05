Tien jaar Londerzeelse boerenmarkten: "Versterkt de verbondenheid in de gemeente"

Op de parking van de Gildentuin in Malderen kan je al tien jaar vrijwel elke zaterdag tussen 9 en 13 uur terecht voor verse, ambachtelijke en lokaal geteelde producten. Naar aanleiding van het tienjarig jubileum, maakt de gemeente er vandaag een feest van. "Er zijn randactiviteiten, zoals een demonstratie drank maken met hydrolaten door Herb'Njo en een wedstrijd waarmee je een mand vol lekkers kan winnen", klinkt het.

Om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de markt is er sinds dit jaar een nieuwigheid. Sinds dit jaar kan je op de Londerzeelse boerenmarkten je eigen oogst verkopen. "We merken dat steeds meer inwoners bewust bezig zijn met hun tuin en voedselproductie. Met deze open oproep willen we hen actief betrekken bij de Boerenmarkt," zegt schepen Greet Ilegems. "Het maakt de korte keten nog persoonlijker en versterkt de verbondenheid in onze gemeente." Inschrijven kan via deze link.

De volgende editie van de Boerenmarkt vindt plaats op zaterdag 14 juni in het centrum van Londerzeel Dan heeft de markt onder meer een huifkartochtje in de aanbieding.