Londerzeel stopt met kleinschalige asielopvang

De gemeente Londerzeel stopt met de kleinschalige opvang van asielzoekers. Dat besliste het gemeentebestuur. Concreet wordt een woning in de Kerkhofstraat binnenkort niet opnieuw opengesteld voor erkende vluchtelingen.

Het OCMW van Londerzeel begon in 2017, toen de asiel- en migratiecrisis volop woedde, met een Lokaal Opvang Initiatief (LOI). Een pand in de Kerkhofstraat werd omgebouwd tot opvanghuis. Erkende vluchtelingen zouden zo kunnen integreren. De federale overheid nam de financiële kosten voor haar rekening.

Financieel

Sinds eind vorig jaar heeft de regering echter nieuwe regels voor LOI-woningen. Ook besloot ze om de omkadering en subsidiëring van gemeentelijke initiatieven stop te zetten. Schepen van Sociale Zaken in Londerzeel Els Van Den Broeck (LWD): “Het uitbaten van een dergelijk opvanghuis is zeer intensief. Door het verdwijnen van de subsidies zouden alle inspanningen op de gemeente zelf vallen. Iedereen weet dat onze gemeentefinanciën zich al in een precaire situatie bevinden.”

Het LOI-verhaal in Londerzeel wordt dus uitgedoofd. Wanneer het huidige gezin dat in de opvangwoning verblijft, van de overheid te horen krijgt dat het moet verhuizen, zal de woning niet opengesteld worden voor nieuwe vluchtelingen. De gemeente heeft al plannen voor een mogelijke herbestemming van het gebouw.

Foto: Google Streetview