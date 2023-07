Loods met oldtimers gaat in vlammen op

De brand ontstond om iets na 18 uur. “De brandweer had aanvankelijk alle moeite om het vuur onder controle te krijgen. De loods is dan ook zo goed als helemaal uitgebrand”, zegt burgemeester Conny Moons. “De loods is gelukkig wel vrijstaand dus er zijn geen woningen bedreigd en er zijn ook geen gewonden.”

De aangeslagen eigenaar bevestigt dat er in de loods verschillende oude voertuigen stonden die zware schade opliepen. “Heel mijn verzameling eigenlijk dus dit is wel heel triest”, klinkt het in een eerste reactie. "Maar niemand is gewond geraakt. Dat is het voornaamste. Vermoedelijk is het vuur aan de zwembadinstallatie ontstaan. Dat is de enige plek waar er elektriciteit is en aan die aansluiting heeft het ook effectief gebrand.”

De Heerbaan was voor de duur van de bluswerken afgesloten tussen het centrum van Steenhuffel en de Bontestraat. De politie en brandweer vroeg omwonenden ook om ramen en deuren gesloten te houden.