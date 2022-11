Natuurfotograaf Luc Larivière uit Wolvertem heeft een zeer bijzondere zwam gevonden in het natuurgebied Neromhof, namelijk de gezoneerde rozetzwam. In ons land is de zwam nog maar zes keer gespot, over heel Europa is de vondst heel uniek. “Zeer uitzonderlijk”, beaamt het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO).

Luc vindt zeldzame zwam in Neromhof in Meise: “Unieke vondst in heel Europa”

In het natuurgebied Neromhof langs de A12 in Meise is deze zomer nog een uiterst zeldzame grassoort ontdekt. Een graslandtype dat in Vlaanderen bijna is verdwenen. Daar komt nu de vondst van een zeldzame zwam bij. Natuurfotograaf Luc Larvière spotte soort die hij niet kon thuisbrengen. “Na herhaaldelijk fotograferen, determineren, en meerdere natuurkundigen te raadplegen, stond ik nog altijd nergens”, zegt hij. “Die zwam groeide niet veel verder, dat was ook raar. Ik ben anderhalve maand bezig geweest met er een naam op te plakken. Wat blijkt: ik heb iets uniek gevonden aan de voet van een oude beuk: de gezoneerde rozetzwam.”

“Wat een ontdekking is dat”, gaat Larvière trots verder. “In ons land zijn er zes waarnemingen ooit geweest, de laatste dateert van 2019, in Nederland is dit zelfs ongezien. Nochtans is Nederland op dat vlak wel uitzonderlijk en worden vele soorten paddenstoelen beschreven. Op de wereldschaal wordt die zwam als kwetsbaar beschouwd. Deze ontdekking is voor mij de kers op de taart. Dat maakt een mens fier en dat smaakt naar meer natuurlijk. Ik heb al 246 soorten gespot, maar deze is wel uitzonderlijk. Dat maakt me wel trots.”