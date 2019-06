Luchtruim opnieuw dicht

Luchtverkeersleider skeyes heeft het Belgische luchtruim vannacht opnieuw voor enkele uren gesloten. Tussen 1u30 en 4u30 was er tot op een bepaalde hoogte geen vliegverkeer mogelijk in ons land.

De sluiting van het luchtruim kwam er andermaal door een personeelstekort bij skeyes. De laatste keer dat dat gebeurde was op 16 mei. Op dat moment mag er geen vliegtuig landen of opstijgen in ons land. Het hogere luchtruim is in handen van Eurocontrol. België overvliegen mag dus wel, maar wel boven 7.500 meter.

Het sociaal conflict bij skeyes sleept al maanden aan. Enkele luchtvaartbedrijven, waaronder Brussels Airlines, hebben intussen gerechtelijke stappen ondernomen tegen de luchtverkeersleider. Op 24 juni worden de sociale onderhandelingen voortgezet.