Luchtvaartbedrijven voeren tijdelijke werkloosheid in

De luchtvaart is een sector die zwaar getroffen wordt door het coronavirus. Brussels Airlines schrapt alle vluchten naar Italië, 43 vluchten per week naar de Verenigde Staten vallen weg door het inreisverbod van president Trump en Turkije en Marokka weren alle vliegtuigen vanuit België. Heel wat bedrijven voeren daarom tijdelijke werkloosheid in.

De luchthaven zag de voorbije dagen het aantal passagiers op Zaventem zowat halveren. "Het wordt nog erger, vooral korte vluchten en zakenvluchten worden geannuleerd", zegt CEO van Brussels Airport Arnaud Feist. Om een sociaal bloedbad te vermijden, zet het de aanwervingen voorlopig stop en laat personeel zoveel mogelijk van thuis werken. Als de situatie nog verslechtert, denkt Brussels Airport ook aan tijdelijke werkloosheid.

Wie wel al in dat stadium zit, is bagageafhandelaar Swissport. Het bedrijf voert vanaf vandaag tijdelijke werkloosheid in. "We peilen bij werknemers of zij overuren willen opnemen of vrijwillig willen thuisblijven voor opvang van schoolgaande kinderen. Daarnaast wordt het aantal zieken geïnventariseerd. Per departement wordt dagelijks bekeken hoeveel mensen er nodig zijn. De tijdelijke werkloosheid zal zolang het nodig is toegepast worden", aldus een woordvoerder van Swissport.

Een andere bagageafhandelaar Aviapartner denkt voorlopig niet aan tijdelijke werkloosheid. Brussels Airlines zou volgens de vakbonden dan weer vanaf 16 maart tijdelijke werkloosheid invoeren. De luchthaven overlegt tot slot met de federale overheid om een uitzondering te maken zodat de restaurants toch zouden mogen open blijven.