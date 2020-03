Luchtvaartsector blijft coronavirus voelen en neemt maatregelen

Het coronavirus maakt almaar meer slachtoffers. Op Brussels Airport in Zaventem beëindigt restaurateur Autogrill alle interimcontracten door het dalende aantal klanten in de restaurants op de luchthaven. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines besliste om nog meer vluchten te schrappen dan eerder beslist, tot een kwart van de vluchten naar Europese bestemmingen, weet Het Nieuwsblad.

De restaurants en bars op Brussels Airport moeten het de komende tijd niet alleen stellen zonder interimkrachten, ook de openingsuren van de eet- en drankgelegenheden worden aangepast. Bovendien start Autogrill met de voorbereidingen om technische werkloosheid in te schakelen.

Brussels Airlines verlaagt door het coronavirus opnieuw het aantal vluchten in Europa. Eerder werd beslist om dertig procent van alle vluchten naar bestemmingen in Noord-Italië te schrappen, nu gaat het om veertig procent van het totale aantal vluchten in Europa. Om welke bestemmingen het gaat, is niet duidelijk. Concreet komt de daling neer op zo’n twintig vliegtuigen minder per dag. Indien een volgende stap nodig is, zullen er ingrepen volgen bij het personeel.