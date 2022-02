Luna wordt 22 jaar op 22.02.2022

Het is vandaag 22 februari, ofwel 22.02.2022. Een palindroomdag, wat betekent dat de datum hetzelfde blijft als je die achterstevoren leest. Een nog specialere dag is het voor Luna Robyns uit Meise. Zij wordt vandaag, jawel, 22 jaar.

De kans is groot dat je nog nooit van een palindroomdag hebt gehoord. Deze eeuw zijn er 29 dagen waarbij de datum hetzelfde blijft als je die achterstevoren leest, tenminste als je de data schrijft zoals wij dat doen: eerst de dag, dan de maand. De vorige eeuw telde welgeteld nul van die palindroomdagen. Daardoor is ook de verjaardag van Luna Robyns uit Meise toch dat tikkeltje anders dan andere jaren. Zeker als je weet dat ze vandaag 22 wordt.

"Ik had eigenlijk nog nooit van een palindroomdag gehoord", zegt Luna. "Ik had de datum 22.02.2022 wel in mijn hoofd en dacht: dat ga ik niet meer meemaken. Dat ik ook nog eens 22 jaar word, maakt het toch uniek. Of ik iets speciaals ga doen? Ik heb nog niets in mijn hoofd, waarschijnlijk iets gaan eten en vieren met vrienden."

Weetje voor liefhebbers van cijfers: op de eerstvolgende dag waarbij de datum achterstevoren dezelfde blijft, is het acht jaar wachten. De volgende palindroomdag is namelijk 3 februari 2030. Reken maar uit!