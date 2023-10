Brouwerij Lindemans is alom bekend in de regio en ver daarbuiten. In hoevebrouwerij ’t Guldenhooft wordt de laatste jaren hard getimmerd aan de weg. Daar in Sint-Laureins-Berchem konden de bezoekers de Oude kriek 't Guldenhooft en Oude Geuze 't Guldenhooft degusteren. Een mooie beloning tijdens een wandeling van 13 kilometer.

Een verslag zie je maandag in ons nieuws.