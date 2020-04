Maandag herstart van werken aan af- en opritten Ternat

De werken herbeginnen op de Assesteenweg op de rijstrook richting Asse, tussen speelhal Josan en het kruispunt met de Essenestraat. Voor het doorgaand verkeer verandert er voorlopig niets. Wat wel verandert is dat de oprit van de E40 richting Brussel en de afrit vanuit Gent vanaf maandag twee weken dichtgaan. Wie op de E40 vanuit Gent komt en in Ternat moet zijn, zal via het op- en afrittencomplex in Aalst worden omgeleid of op de E40 in Groot-Bijgaarden moeten keren. Verkeer dat vanop de Assesteenweg de E40 richting Brussel wil nemen, wordt richting Gent omgeleid om zo via het op- en afrittencomplex in Affligem te keren. Alle info over de werken vind je op www.wegenenverkeer.be/ternat.