Machelen brengt verkeer in kaart via Telramen

Machelen werkt aan leefbaerdere dorpskernen, veiligere schoolomgevingen minder CO2-uitstoot. “Om dat beleid zo goed mogelijk te onderbouwen, moeten we permanent evalueren, data verzamelen en rekenen we op de feedback van onze inwoners”, zegt burgemeester Steve Claeys. “We willen antwoorden op verschillende vragen: hoe kunnen verplaatsingen veiliger en aangenamer? Waar zitten knelpunten? Telramen zijn hierbij een zinvolle aanvulling op andere data en evaluaties.”

Een telraam is een klein meettoestel dat je aan het raam hangt en waarmee waardevolle gegevens verzameld worden. Het apparaat telt het aantal voetgangers, auto’s, fietsen en zwaar verkeer. “Dankzij het engagement van de inwoners worden op die manier objectieve en kwaliteitsvolle verkeersgegevens bekomen. In Machelen zullen we met 40 telramen een zeer fijnmazig netwerk kunnen uitbouwen in een gebied met heel wat mobiliteitsuitdagingen,” aldus Wouter Florizoone van Telraam.net.

Machelen zoekt 40 inwoners die hun ter beschikking willen stellen zodat ze in hun straat het verkeer kunnen meten. Voorwaarde is dat je een vrij zicht zonder bomen, rolluik of verlichtingspalen op de straat hebt vanop de 1ste of 2de verdieping. Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden.