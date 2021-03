Machelen: "Broeklin als hefboom voor andere projecten"

In Gooik opent de Sint-Pieterskerk van Leerbeek weer zijn deuren. De 18e -eeuwse kerk was sinds 2015 dicht voor het publiek door instortingsgevaar en had nood aan een flinke opknapbeurt. Burgemeester Michel Doomst (CD&V) is tevreden en hoopt dat de kerk breder benut kan worden.