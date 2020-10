Machelen heeft eigen Kringwinkel

Goed nieuws voor de inwoners van Machelen. Dankzij een nieuw sociaal project, kunnen ze voortaan terecht in hun eigen kringloopwinkel. De goederen komen uit de naburige Kringwinkel in Vilvoorde.

De gemeente Machelen, de Kringwinkel Vites en de strijkwinkel van Machelen slaan de handen in elkaar voor een nieuw sociaal project. Het nieuwe pand bevindt zich in het Sociaal huis in de Vredestraat in Machelen.

“De bedoeling is altijd hetzelfde bij een kringwinkel. Dat is enerzijds goederen redden van de afvalberg en die terug in hergebruik nemen en anderzijds is het ook natuurlijk de bedoeling om sociale tewerkstelling te realiseren”, zegt directeur van De Kringwinkel Luc Daelemans. “Mensen kans geven op de arbeidsmarkt en daarnaast natuurlijk ook een aanbod doen aan mensen die een minder aanbod hebben.”

In de inclusieve winkel is iedereen welkom. Alles wat je in huis of tuin nodig hebt kan je in De Kringwinkel op de kop tikken aan democratische prijzen. “Mensen vinden hier vooral kleinere goederen die we in de winkels aanbieden”, aldus Daelemans. “Het gaat om textiel, speelgoed, vrijetijdsartikelen als boeken en huisraad. Voor meubelen en wasmachines moet je nog altijd naar de winkel in Vilvoorde.

De uitbating van de kringwinkel is in handen van de Machelse strijkwinkel. Die stelt mensen tewerk die lange tijd geen job vonden in een regulier bedrijf.