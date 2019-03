Machelen houdt klopjacht op frauderende taxichauffeurs

Het gemeentebestuur van Machelen trok deze week zeven vergunningen van taxibedrijven in wegens fiscale domiciliefraude. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De taxibedrijven domiciliëren zich in de Rand rond Brussel, maar werken eigenlijk in Brussel. Daar gelden strengere regels en kost een licentie meer geld.

De voorbije drie jaar zag de gemeente Machelen het aantal aanvragen van taxichauffeurs in grote getale toenemen, weet Het Laatste Nieuws. Aanvankelijk zag de gemeente daar geen graten in, tot de politie het bestuur een paar maanden geleden wees op mogelijke fraude. Zo zouden heel wat bedrijfjes die een taxivergunning kregen, enkel over een postbusadres beschikken in de gemeente en er geen huuradres hebben.

Gemeente en politie voeren de controles nu op en zullen elke nieuwe aanvraag nauwkeurig onder de loep nemen. Wie de wet in de toekomst overtreedt, zal niet alleen zijn vergunning verliezen, maar ook een boete moeten betalen.