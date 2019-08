Machelen: "Ongerust over snelheidsmetingen VIAS"

De Haachtsesteenweg is een lange weg die van aan de Kruidtuin via Brussel, Machelen en Steenokkerzeel tot in Kampenhout-Sas loopt. Enkele honderden meters voorbij Vias in Haren rijd je Diegem binnen. Wie aan het verkeersinstituut 80 of 160 kilomter per uur doet dat dus wellicht in Diegem ook.

“De cijfers van Vias verontrusten ons. We krijgen vooral meldingen tussen de grens met Brussel en de Woluwelaan. Het is een gewestweg, maar we gaan toch kijken met Agentschap Wegen en Verkeer kijken om de baan verkeersveiliger te maken. De cijfers bewijzen ook dat de pakkans er omhoog moet. Er komen dus best meer snelheidscontroles”, zegt Steve Claeus, schepen van Mobiliteit in Machelen.

Verder stelt Machelen vast dat de Oude Haachtsesteenweg, die parallel loopt met de Haachtsesteenweg, ook vaak als sluiproute gebruikt wordt. “Ook daar worden verkeersregels overtreden. Er wordt te snel gereden en zelfs tegen het verkeer in, want een deel van de steenweg is eenrichtingsverkeer. Mogelijk voorzien we een knip op die baan zodat we het eenrichtingsverkeer afdwingen”, besluit Claeys.