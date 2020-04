Opluchting in Machelen: nadat er vijftien jaar sprake was van het megawinkelcomplex Uplace en het uiteindelijk duidelijk werd dat de stekker uit dat project was getrokken, is er nu Broeklin. Het ontwerp van de site, met veel plaats voor groen, circulaire economie en cultuur kan op bijval rekenen. “Eindelijk kunnen we voort,” klinkt het in Machelen.

Machelen opgelucht over Broeklin: 'eindelijk kunnen we voort'

Wij spraken een blije burgemeester Marc Grootjans (CD&V) van Machelen: “ In de eerste plaats zijn we blij dat er een einde komt aan vijftien jaar stilstand en procedures. We kunnen nu eindelijk naar een positief project kijken dat erg innovatief en modern is. Futuristisch zelfs, qua architectuur.”

Schoonjans ziet vooral de mogelijkheden voor de regio: “Voor Machelen en bij uitbreiding voor de hele regio kan Broeklin heel wat tewerkstelling bieden. We kampen hier, en bijvoorbeeld ook in het nabijgelegen Vilvoorde, met een hoge werkloosheidsgraad. Zeker voor jonge generaties is een project als Broeklin belangrijk,” klinkt het stellig.