Machelen ziet komst open asielcentrum in leegstaand hotel niet zitten

Machelen ziet de komst van een open asielcentrum in een leegstaand hotel in Diegem niet zitten. Daar zou plek zijn voor 375 vluchtelingen. De gemeente voelt zich gepakt door de eenzijdige beslissing van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). “Dat de beslissing boven ons hoofd worden genomen, is een aanfluiting”, reageert burgemeester Jean-Pierre De Groef (Samen Vooruit) bijzonder scherp. Het kabinet van Mahdi laat weten dat er wel degelijk meermaals overleg is geweest.

Machelen is niet te spreken over de manier waarop beslist is om in een leegstaand hotel in Diegem een open asielcentrum in te richten. “Een centrum van deze schaal voor minimum drie jaar zien we helemaal niet zitten”, zegt burgemeester Jean-Pierre De Groef. “De beslissing is genomen zonder enige inspraak met de gemeente. Er is maar één mogelijkheid en dat is dat staatssecretaris Mahdi zijn huiswerk opnieuw maakt, met onze bezorgdheden rekening houdt en de beslissing herroept.”

Machelen ziet in het hotel liever luchthavengerelateerde economische bedrijvigheid. De gemeente Machelen ziet geen draagvlak voor de komst van het open asielcentrum waar plek zou zijn voor 375 vluchtelingen van verschillende nationaliteiten. Het gemeentebestuur meent dat het nu al alle moeite heeft om Machelen leefbaar te houden.

“Onze gemeente heeft met de komende megagevangenis van Haren, de luchthaven, de NATO en Eurocontrol al genoeg druk te verwerken”, aldus De Groef. “Beweren dat dergelijk open asielcentrum geen druk zou geven op het socio-culturele leven en het Vlaams karakter van onze gemeente, op onze politie-inzet en op onze gemeentelijke diensten, duidt erop dat staatssecretaris Mahdi de waarheid niet wil zien.”

Meermaals overleg

Het kabinet van Sammy Mahdi bevestigt dat er plannen zijn voor een asielcentrum, maar ontkent dat de beslissing eenzijdig is genomen. "Er vonden de afgelopen weken meerdere gesprekken plaats tussen het gemeentebestuur, de staatssecretaris en Fedasil. Gisteren nog vond er een overleg plaats", laat het kabinet weten. "Er wordt steeds rekening gehouden met het standpunt, de bezorgdheden en de noden van de lokale besturen, maar dit kan niet eenvoudigweg inhouden dat er geen opvangcentrum kan komen."

Het kabinet is er ook niet van overtuigd dat het asielcentrum de gemeente extra druk geeft. "Uit een brede bevraging blijkt dat amper 5% van de burgemeesters aangeeft dat het contact tussen de bewoners van het opvangcentrum en de buurt niet goed is. Ook de samenwerking met scholen, politie en dergelijke is heel positief, geven burgemeesters aan. Fedasil zal de gemeente Machelen ook in deze de nodige ondersteuning bieden", aldus nog het kabinet.