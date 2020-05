Man die jaagpad bezaaide met spijkers en glas is geïdentificeerd

In Beersel is een koper gevonden voor het voormalige gemeentehuis op de hoek van de Steenweg op Ukkel en de Hoogstraat. De koper wil in het gebouw een kunstgalerij onderbrengen. Het Heemkundige Genootschap, dat het oud-gemeentehuis als thuisbasis had, verhuist naar het Rondenbosdomein in Alsemberg.