Man die Kitty doodschoot wil vrijkomen

Kurum Galip, de man die veertien jaar geleden politieagente Kitty Van Nieuwenhuysen doodschoot toen hij met twee anderen een home invasion pleegde in Lot bij Beersel, heeft opnieuw een aanvraag ingediend om vrij te komen. Hij is de laatste veroordeelde die nog vast zit voor de moord op de agente. Hij beloofde de strafuitvoeringsrechtbank nu om naar Turkijke te verhuizen als hij vrij mag komen.

Agente Kitty Van Nieuwenhuysen werd in de nacht van 3 op 4 december 2007 doorgeschoten toen ze in Lot bij Beersel onder vuur werd genomen door overvallers. Eén van hen doorzeefde de politiecombi met 28 kogels. Van Nieuwenhuysen werd daarbij dodelijk geraakt. De drie overvallers werden in 2011 veroordeeld tot dertig jaar cel. Twee jaar geleden mocht één van hen de gevangenis met een enkelband verlaten. Begin dit jaar ook een tweede veroordeelde. De aanvraag van de derde, Kurum Galip, die veroordeeld werd als de schutter, werd verworpen. Nu dient hij opnieuw een aanvraag in, met de belofte naar Turkije te verhuizen.