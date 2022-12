Man van 33 doodgestoken in Huizingen bij ruzie met 17-jarige stiefdochter

In de Goudkasteellaan in Huizingen is gisteren een man van 33 jaar vermoord. Hij is mogelijk door z’n 17-jarige stiefdochter doodgestoken. Het meisje is intussen in een gesloten instelling geplaatst. Het slachtoffer is Elvis B., de broer van Anthony B. die in 2012 betrokken was bij de gruwelijke dood van Priscilla Sergeant in Huizingen.

“Het parket heeft gisteravond een onderzoeksrechter gevorderd voor moord op een 33-jarige man in Huizingen”, zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. Het slachtoffer woonde samen met zijn vriendin en 4 kinderen van haar in de Goudkasteellaan. De oudste van de kinderen, die meerderjarig is, was gisteren niet thuis. Twee meisjes van 13 en 17 en een jongen van 15 waren wel in de woning op het ogenblik van de feiten. “Volgens de wetsdokter is de stiefvader van het gezin om het leven gekomen door een messteek in de hart- en longstreek”, aldus Vercarre. De vrouw en twee minderjarige kinderen zijn intussen verhoord.

“Er zou een ruzie geweest zijn tussen het 17-jarige meisje en haar stiefvader, waarbij zij hem bedreigd zou hebben met een mes. Volgens het meisje zou de man het mes dan afgenomen hebben en zichzelf met het mes gestoken, maar dit lijkt niet overeen te stemmen met de bevindingen van de wetsarts. De moeder en haar 13-jarige dochter zouden in een andere ruimte van het huis geweest zijn en de feiten niet gezien hebben. De 15-jarige zoon zou wel aanwezig geweest zijn bij de feiten en moet nog verhoord worden.” Het 17-jarige meisje is intussen in een gesloten instelling geplaatst. Morgen volgt nog een autopsie op het lichaam van het slachtoffer. Een tweetal weken geleden vond ook al in Huizingen een verdacht overlijden plaats in de Torleylaan. In dat onderzoek zijn intussen twee verdachten aangehouden op verdenking van moord.