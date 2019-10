Man verdacht van brandstichting riskeert celstraf met uitstel

Een 77-jarige man die de auto’s van zijn Turkse buren in Pamel, bij Roosdaal, in brand zou hebben gestoken, riskeert twee jaar cel met uitstel. Volgens het parket Halle-Vilvoorde handelde de man uit racistische overwegingen. De zeventiger ontkent de feiten, zijn advocaat vraagt om de geestestoestand van de verdachte te onderzoeken.

In de zomer van 2018 wordt een man op heterdaad betrapt bij de brandstichting. Tegenstaanders kunnen hem tegenhouden, waarna hij door de politie hem kon oppakken. “Het is moeilijk om een slechtere buurman te hebben dan de beklaagde”, begon openbaar aanklager Karel Claes zijn vordering. “Hij stak de twee wagens van zijn buren in brand, saboteerde eerder al een van de voertuigen en knipte ook de kabel van hun satellietschotel door."

Hoewel de substituut-procureur streng was voor de man, eist hij geen effectieve gevangenisstraf maar wel twee jaar met uitstel. “De voorwaarden omvatten onder andere een psychiatrische begeleiding en een cursus agressiebeheer. De verdediging wil de aanstelling van een college van deskundigen, maar de beklaagde is al psychiatrisch onderzocht en daaruit blijkt hij toerekeningsvatbaar. Daarenboven is er volgens mij sprake van een racistisch motief.”

Het Turkse gezin eist een schadevergoeding omdat het de twee voertuigen moest vervangen. “In tegenstelling tot wat de verdediging beweert, hebben ze geen nieuwe luxewagens aangekocht, maar tweedehandsvoertuigen van 6.000 en 2.500 euro”, pleitte meester Sevda Karsikaya. “Dat zijn kosten die het gezin moest maken na de brandstichting. De moeder van het gezin heeft nog steeds schrik van de beklaagde.”

De 77-jarige man zelf ontkent de tenlasteleggingen. Hij geeft wel toe dat hij zijn cel in de gevangenis van Sint-Gillis in brand heeft gestoken toen hij in voorlopige hechtenis zat. Het vonnis valt op 14 november.