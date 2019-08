Man verdacht van woninginbraak met mishandeling blijft in cel

In Vilvoorde is begin deze week een man opgepakt die verdacht wordt van een brutale diefstal met geweld. In de nacht van zondag op maandag werd een man in zijn woning van zijn geld en bankkaarten beroofd door twee personen. Het slachtoffer werd gekneveld en zou daarna mishandeld zijn met een elektriciteitskabel. De verdachte verscheen vrijdag voor de raadkamer, die zijn aanhouding bevestigde.

Twee mannen drongen zondagnacht een woning binnen in Vilvoorde en sloten de bewoner op in zijn kelder. Volgens een bron dicht bij het onderzoek gingen de daders aan de haal met cash geld en de bankkaarten van het slachtoffer. De man werd gekneveld in zijn kelder en zou met een elektriciteitskabel zijn mishandeld. Buurtbewoners hoorden de man schreeuwen en verwittigden de politie, die uiteindelijk een van de vermoedelijke daders kon oppakken. De man werd aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van diefstal met geweld en verscheen vrijdag voor de Brusselse raadkamer. Daar is zijn aanhouding bevestigd. Hij blijft nog minstens een maand in de cel.

Het parket van Halle-Vilvoorde bevestigt dat er een onderzoek loopt naar de feiten, maar geeft verder geen commentaar. “De onderzoeksrechter wenst niet te communiceren over dit dossier, de toedracht van de feiten is op dit ogenblik ook nog heel onduidelijk,” aldus parketwoordvoerster Carol Vercarre.